Passante accoltellato da Lamin Saidilly il racconto del papà che attacca Sala | Questa è la sua Milano
Un uomo di 55 anni è stato accoltellato in strada a Milano. Il padre della vittima ha raccontato ai giornalisti che il figlio si trova in condizioni gravi in ospedale. Nel frattempo, Lamin Saidilly è stato indicato come l’aggressore. Il padre ha anche criticato il sindaco della città, definendo la situazione come rappresentativa della città stessa.
Parla il padre del 55enne accoltellato in strada a Milano. Costantino è stato raggiunto dai giornalisti fuori dall’ospedale dove il figlio è ricoverato in gravi condizioni. “È successo tutto all’improvviso”, dichiara. Poi il racconto attimo per attimo di quanto è accaduto e la sua reazione. Il 78enne infatti si è scagliato contro l’aggressore e insieme a due operai egiziani è riuscito a fermare Lamin Saidilly. “Questa è la Milano della giunta Sala”, accusa. Il racconto dell’aggressione a Milano Parla il padre di Gerardo, l’uomo aggredito da un 22enne a Milano. Ha 78 anni Costantino, che insieme ai due operai è riuscito a fermare Lamin Saidilly mentre continuava ad accoltellare suo figlio. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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