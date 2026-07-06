Accoltellamento per strada a Milano le immagini del momento in cui Saidilly colpisce il 55enne alle spalle – Video

A Milano, un 22enne ha accoltellato un uomo di 55 anni alle spalle, colpendolo circa 20 volte. Le immagini mostrano il momento in cui l'aggressore si avvicina da dietro e agisce rapidamente. Dopo l'attacco, il giovane si allontana mentre i presenti si avvicinano alla vittima. L'aggressore è di nazionalità italiana con origini gambiane, e l'episodio si è verificato nella periferia della città.

Lamin Saidilly arriva da dietro. Improvvisamente si avvicina a Gerardo P. e lo accoltella per 20 volte. Gli attimi sono velocissimi e concitati. Il 22enne, nato in Italia con genitori del Gambia, si allontana mentre gli avventori del bar nella periferia di Milano si avvicinano alla vittima 55enne. È quanto si vede nel video dell’ aggressione avvenuta a Milano sabato mattina. La vittima, sottoposta a più operazioni, è in terapia intensiva ma le condizioni sono in miglioramento. Intanto Sidilly, l’autore del gesto, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio: davanti al gip si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Milano, 22enne accoltellato e ucciso alla stazione Certosa: si indaga nel mondo delle gang

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