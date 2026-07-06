Il ragazzo gambiano di 22 anni, residente a Conegliano Veneto, non ha risposto alle domande del giudice durante l’interrogatorio a San Vittore. Sono state contestate a lui la premeditazione e motivi futili per l’aggressione. L’uomo non ha fatto dichiarazioni e il caso riguarda un accoltellamento avvenuto fuori da un bar nel quartiere San Siro di Milano.

Il 22enne, nato in Italia da genitori gambiani e residente a Conegliano Veneto, è stato interrogato quest'oggi a San Vittore, ma ha deciso di non rilasciare dichiarazioni Nuovi risvolti in merito all'accoltellamento di Milano fuori da un bar nel quartiere San Siro. L'aggressore, il 22enne gam. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Accoltellamento Milano, l'aggressore gambiano non risponde al gip, contestati premeditazione e futili motivi

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