Accoltellamento a Milano il 22enne alla polizia | Mi sono divertito appena esco lo rifaccio

Da panorama.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 22 anni, di origini gambiane, è stato arrestato a Milano dopo aver accoltellato un uomo con circa venti fendenti. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di essersi divertito e di voler ripetere l’azione una volta uscito. La vittima ha riportato ferite multiple e si trova in ospedale. La polizia ha fermato il sospetto poco dopo il gesto violento.

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Continuano a susseguirsi dettagli sempre più agghiaccianti riguardo Lamin Saidilly, il 22enne di origini gambiane arrestato sabato mattina a Milano per aver accoltellato con una ventina di fendenti Gerardo P., detto Gerry, davanti a un bar di via Capecelatro in zona San Siro. Le parole dette alla polizia. Ad aggravare il quadro sono le parole pronunciate dal giovane di origine gambiane subito dopo essere stato bloccato dagli agenti della Volante, arrivata quando il 22enne era già stato disarmato e immobilizzato dai passanti in seguito al tentato omicidio. Senza alcun cenno di rimorso, Saidilly avrebbe detto agli agenti che lo hanno ammanettato: “ Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio “. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Accoltella uno sconosciuto: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»

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