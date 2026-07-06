Accoltellamento a Milano il 22enne alla polizia | Mi sono divertito appena esco lo rifaccio

Notizia in breve

Un giovane di 22 anni, di origini gambiane, è stato arrestato a Milano dopo aver accoltellato un uomo con circa venti fendenti. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di essersi divertito e di voler ripetere l’azione una volta uscito. La vittima ha riportato ferite multiple e si trova in ospedale. La polizia ha fermato il sospetto poco dopo il gesto violento.