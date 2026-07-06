Due ville di lusso sono state acquistate dalla coppia formata da Taylor Swift e Travis Kelce. Le proprietà sono state identificate come residenze di alto livello, con caratteristiche di prestigio e costi elevati. La notizia si aggiunge alle recenti indiscrezioni sulla relazione tra i due. La coppia ha scelto di mantenere riservate le informazioni sulle proprietà. La notizia è stata diffusa attraverso fonti di settore e dettagli immobiliari.

Se non sei un fan di Taylor Swift ogni cosa che riguarda lei o il suo matrimonio, a distanza di tre giorni, comincia a pesare come un ospite non voluto. Me è comunque uno dei personaggi più seguiti a livello mondiale e ha appena fatto il matrimonio dell’anno, anche se ad ora è stato fatto trapelare pochissimo. E sicuramente questa era esattamente l’intenzione. Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati venerdì 3 luglio a New York, al Madison Square Garden, con Adam Sandler a officiare la cerimonia e circa mille invitati blindati da accordi di riservatezza. Ora che la festa è finita, resta la domanda più concreta di tutte: dove andranno a vivere i neo sposi? La risposta è meno semplice del previsto, perché i due potrebbero mettere insieme un impero immobiliare sparso tra oceano Atlantico e Kansas. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - #acasadi Taylor Swift e Travis Kelce, le ville milionarie della coppia

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Taylor Swift and Travis Kelce officially married

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