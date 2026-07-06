abdelouahed lablaida cala il poker alla reggello vallombrosa martina mantelli concede il bis tra le donne

Notizia in breve

Un atleta ha vinto quattro volte di fila alla corsa tra Reggello e Vallombrosa, stabilendo un record personale. Un'altra concorrente ha conquistato il secondo successo consecutivo tra le donne. La gara ha attirato centinaia di partecipanti, tra corridori e spettatori, creando un’atmosfera vivace e partecipata. La manifestazione si è svolta su un percorso molto apprezzato, con numerosi appassionati che hanno seguito la gara lungo le strade e i sentieri della zona.