Abdelouahed Lablaida cala il poker alla Reggello-Vallombrosa Martina Mantelli concede il bis tra le donne
Un atleta ha vinto quattro volte di fila alla corsa tra Reggello e Vallombrosa, stabilendo un record personale. Un'altra concorrente ha conquistato il secondo successo consecutivo tra le donne. La gara ha attirato centinaia di partecipanti, tra corridori e spettatori, creando un’atmosfera vivace e partecipata. La manifestazione si è svolta su un percorso molto apprezzato, con numerosi appassionati che hanno seguito la gara lungo le strade e i sentieri della zona.
Arezzo, 06 luglio 2026 – La Reggello-Vallombrosa ha festeggiato ieri un traguardo prestigioso con un'edizione da ricordare, richiamando centinaia di atleti e appassionati per una giornata che ha confermato il valore di una delle competizioni podistiche più longeve e prestigiose del panorama toscano. Raggiungere il cinquantesimo appuntamento rappresenta infatti un risultato raro per una gara su strada, testimonianza della solidità di una manifestazione capace di rinnovarsi nel tempo senza perdere il proprio fascino. Sul tradizionale percorso di 13,2 chilometri, che unisce piazza Roosevelt, nel cuore di Reggello, al piazzale antistante l'Abbazia di Vallombrosa, si sono sfidati numerosi podisti provenienti da tutta la Toscana e non solo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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