La corsa Reggello-Vallombrosa si è svolta nel 2026, giunta alla sua 50ª edizione. L'evento ha registrato il tutto esaurito con largo anticipo rispetto alla data di partenza. Sono stati pubblicati foto e la classifica ufficiale dell'edizione. La manifestazione, che si svolge in Toscana, continua a richiamare un grande numero di partecipanti. La partecipazione e l'affluenza hanno confermato il successo consolidato della gara nel corso degli anni.

Firenze, 5 luglio 2026 – Ancora una volta la Reggello–Vallombrosa ha confermato il proprio straordinario richiamo, facendo registrare il tutto esaurito già da diverse settimane prima del via. https:www.lanazione.itfirenzesportreggello-vallombrosa-le-foto-della-corsa-g7f8mjcq La cinquantesima edizione della storica corsa podistica ha visto centinaia di atleti sfidarsi lungo i 13,2 chilometri della prova agonistica, interamente in salita da Reggello fino a Vallombrosa, affiancata dalla non competitiva sulla stessa distanza e dalla tradizionale ludico-motoria con partenza e arrivo presso la splendida abbazia di Vallombrosa. Per celebrare il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Reggello-Vallombrosa, 50 anni di corsa. Foto e classifica dell’edizione 2026

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Temi più discussi: La Reggello–Vallombrosa fa 50. Mezzo secolo di storia per una delle salite più affascinanti del podismo toscano; Bus+Trekking, torna il servizio estivo per raggiungere la montagna reggellese; Firenze - La Reggello–Vallombrosa fa il pieno: iscrizioni chiuse per la gara competitiva; Domenica torna la Reggello-Vallombrosa, gara in salita con un dislivello importante e che festeggia i suoi primi cinquanta anni.

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