Dopo l'uscita, nel febbraio 2025, di Along Time per Da Vinci Classics, album dedicato alla musica del compositore Stefano Mainetti, il programma sarà presentato in forma concertistica il prossimo 10 luglio alle 21 all'Orto Botanico di Roma, nell'ambito della rassegna “Classica al Tramonto” promossa dalla IUC. Sul palco gli stessi interpreti del Cd: Luca Pincini (violoncello) e Gilda Buttà (pianoforte), musicisti con cui Mainetti intrattiene da anni un rapporto artistico consolidato, sviluppato attraverso collaborazioni discografiche e progetti legati alla musica per immagini e al repertorio concertistico. Along Time è... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - A Roma il concerto "Along Time", la celebrazione di un sodalizio artistico

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PANICO durante il CONCERTO Ludo è CADUTA

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