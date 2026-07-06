A 92 anni evade per andare a fare una passeggiata sul Lago Maggiore | aveva sparato alla badante

Da fanpage.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 92 anni, ai domiciliari per aver ferito con una pistola la badante, è stato trovato mentre passeggiava a Stresa, sul Lago Maggiore. L’anziano aveva precedentemente sparato alla donna e si trovava sotto restrizioni legali. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine. Non sono stati riportati altri dettagli su eventuali conseguenze o motivazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un 92enne di Milano, ai domiciliari per tentato omicidio dopo aver ferito la badante con un colpo di pistola, è stato sorpreso a passeggiare a Stresa (Piemonte). Si era allontanato dall’abitazione del figlio sul Lago Maggiore ed è stato fermato dai carabinieri e ricondotto ai domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

[FULL] She Sleeps with the Ruthless Prince to Escape Her Fate—Then He Falls Madly in Love!

Video [FULL] She Sleeps with the Ruthless Prince to Escape Her Fate—Then He Falls Madly in Love!

Notizie e thread social correlati

A 92 anni evade dai domiciliari per una passeggiata al lago: anziano milanese arrestato a StresaUn uomo di 92 anni è stato arrestato a Stresa dopo essere stato sorpreso a passeggiare per le vie della località turistica, nonostante fosse agli...

Una Bugatti è rimasta per 70 anni sul fondo del Lago MaggioreUna Bugatti è stata ritrovata sul fondo del Lago Maggiore, dove è rimasta immersa per circa 70 anni.

Si parla di: Un anziano di 92 anni evade dai domiciliari a Stresa: arrestato.

lago maggiore a 92 anni evadeA 92 anni evade dai domiciliari per una passeggiata al lago: anziano milanese arrestato a StresaI carabinieri della località sul Verbano lo hanno intercettato a circa un chilometro di distanza dal suo domicilio coatto, dove si trovava per un’accusa di tentato omicidio ... msn.com

lago maggiore a 92 anni evadeA 92 anni evade per andare a fare una passeggiata sul Lago Maggiore: aveva sparato alla badanteUn 92enne di Milano, ai domiciliari per tentato omicidio dopo aver ferito la badante con un colpo di pistola, è stato sorpreso a passeggiare a Stresa ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web