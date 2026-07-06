A 92 anni evade per andare a fare una passeggiata sul Lago Maggiore | aveva sparato alla badante

Un uomo di 92 anni, ai domiciliari per aver ferito con una pistola la badante, è stato trovato mentre passeggiava a Stresa, sul Lago Maggiore. L’anziano aveva precedentemente sparato alla donna e si trovava sotto restrizioni legali. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine. Non sono stati riportati altri dettagli su eventuali conseguenze o motivazioni.

Un 92enne di Milano, ai domiciliari per tentato omicidio dopo aver ferito la badante con un colpo di pistola, è stato sorpreso a passeggiare a Stresa (Piemonte). Si era allontanato dall’abitazione del figlio sul Lago Maggiore ed è stato fermato dai carabinieri e ricondotto ai domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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