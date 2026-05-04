Una serie di cambiamenti nel mondo del calcio sta attirando l'attenzione. Dopo l'addio di Ranieri, si parla di una possibile sostituzione a capo della panchina della Roma, con un nome che potrebbe essere scelto per prendere il suo posto. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato dell'Atalanta, influenzando le strategie di acquisto e vendita delle due squadre. La situazione si sviluppa in un clima di attesa e rumors.

? Cosa scoprirai Chi potrebbe sostituire Massara alla Roma dopo l'addio di Ranieri?. Come influirà la mossa della Roma sul mercato dell'Atalanta?. Perché il Bologna deve blindare Sartori per proteggere il proprio modello?. Quali dirigenti si sposteranno tra Napoli, Roma e Bergamo?.? In Breve Sartori ha un vincolo contrattuale con il Bologna fino al 2027.. Roma valuta Manna del Napoli e Sogliano del Verona per sostituire Massara.. Percassi e Pagliuca puntano al ritorno di Sartori dopo l'addio del 2022.. Bologna punta sulla stabilità economica raggiunta dal 31 maggio 2022.. Il Bologna lavora per blindare il proprio futuro tecnico mentre da Bergamo arrivano indiscrezioni su un possibile ritorno di Giovanni Sartori in Atalanta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Effetto domino nel: si muove il trucco per Sartori

Notizie correlate

Governo nel caos, si dimettono Delmastro e Bartolozzi, rischia anche Santanché: ora sarà effetto domino?Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili, cedendo alla pressione politica scaturita da...

Effetto domino a Roma: Bellucci e Maestrelli volano nel tabelloneIl movimento degli atleti in vista del prestigioso torneo di Roma subisce un repentino mutamento grazie al ritiro del francese Arthur Cazaux, che ha...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il vino adesso teme l'effetto domino della crisi di Hormuz. L'errore più grande? Aumentare i listini; Guerra nel Golfo, effetto domino e prezzi alle stelle: ecco la lista dei rincari; Hormuz bloccato: inizia l’effetto domino; OGGETTO: Non c'è più un piano per il 2027.

Brexit, Acanfora (Iulm): Ecco i rischi dell’effetto dominoRoma, (askanews) – L’effetto domino è un rischio concreto all’indomani della vittoria del sì alla Brexit nel Regno Unito. Ma ai paesi che reclamano referendum per uscire dall’ue si aggiungono le ... affaritaliani.it

Energia sotto pressione: l’effetto domino della crisi nel GolfoLa chiusura dello Stretto di Hormuz innesca una crisi che va oltre l’energia: prezzi alle stelle, rischi per industria e cibo e tensioni sul gas. Un shock destinato a lasciare segni duraturi sugli ... ansa.it

La prima domenica di Maggio è la GIORNATA MONDIALE della RISATA Emozione, positiva e potente che contiene gli ingredienti per vivere al meglio il mondo, con un effetto domino Una risata allunga la vita - facebook.com facebook

Notizia di enorme portata. ADNOC è così libera di produrre senza vincoli di quota. Effetto domino: altri membri (Iraq, Kuwait, Kazakhstan) che hanno interesse a produrre di più potrebbero seguire o almeno rinegoziare quote. Implicazioni geopolitiche: la notizi x.com