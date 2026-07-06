5 Luglio 2026 – Definito il programma del summit Nato ad Ankara Riaperto canale con Putin

Il vertice Nato si svolgerà ad Ankara il 5 e 6 luglio 2026, con focus su rafforzamento dell’Alleanza, industria della difesa e sostegno all’Ucraina. Durante l’incontro sarà riattivato il canale di comunicazione con la Russia.

Prenderà il via martedì ad Ankara il vertice della Nato, articolato su due giornate di lavori dedicate al rafforzamento dell’Alleanza, all’industria della difesa e al sostegno all’Ucraina. Il programma ufficiale prevede una serie di appuntamenti politici, ministeriali e industriali che culmineranno mercoledì con la riunione dei capi di Stato e di governo dei 32 Paesi membri. Il numero delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela è salito a 3.342, mentre sono oltre 16.700 i feriti. Il museo dedicato a Renè Lalique, il celebre gioielliere e vetraio dell’Art Nouveau e dell’Art Deco, situato vicino all’omonima manifattura nella Francia orientale, ha subito il furto di gioielli per un valore di “ diversi milioni, forse quattro ” di euro, secondo quanto riferito da una fonte vicina all’inchiesta. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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