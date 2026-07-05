Zverev show | Cosa c' è nel borsone? Lo ha preparato mamma

Dopo la vittoria contro Giron a Wimbledon, il tennista tedesco ha risposto con una battuta alla domanda su cosa ci fosse nel suo borsone. Ha detto che non lo sa e che l'ha preparato sua madre, suscitando ilarità tra il pubblico.

Che cosa c'è nel borsone di Sascha Zverev? La risposta del tennista tedesco, nell'intervista post match dopo la vittoria contro Giron, ha fatto ridere tutto il pubblico di Wimbledon: “Non lo so, lo ha preparato mia madre”. Il numero 2 del seeding ha poi aperto il borsone per mostrare tutto ciò che vi era all’interno: “Ho una giacca di pelle, una maglietta pulita così non mi ammalo. Polsini che non ho usato (e che ha regalato al pubblico, ndr). E infine ci sono 12 racchette, di cui spero di avere ancora bisogno; quindi, non posso regalarle.". 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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