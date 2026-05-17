Lo so lui… Cosa cercano Garlasco l’audio shock della mamma di Chiara | in lacrime cosa ha detto

A quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna al centro dell’attenzione con la diffusione di un audio registrato nelle ore successive alla scoperta del corpo. In questa registrazione si ascolta la voce della madre della vittima, visibilmente sconvolta, mentre pronuncia frasi cariche di dolore e confusione. L’audio è stato reso noto attraverso canali televisivi e carte processuali, riaccendendo l'interesse sul procedimento giudiziario e sulle dinamiche dell’epoca.

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A quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, il caso Garlasco torna a far parlare di sé con un elemento che riemerge dalle carte e dalla tv: un audio registrato nelle ore più drammatiche, quando lo shock era ancora vivo e ogni parola pesava come un macigno. La vicenda, che ha segnato la cronaca italiana, parte da una data che resta impressa: il 13 agosto 2007, quando Chiara viene trovata senza vita nella villetta di famiglia in via Pascoli. Da allora, quel luogo è diventato simbolo di un mistero che continua a scuotere opinione pubblica e media. Una telefonata che oggi fa rumore. Il dettaglio che riaccende il dibattito è una chiamata del giorno dopo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Lo so, lui… Cosa cercano”. Garlasco, l’audio shock della mamma di Chiara: in lacrime, cosa ha detto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lo so, lui... Cosa cercano. Garlasco, l'audio choc della mamma di Chiara: in lacrime Sullo stesso argomento Garlasco, spunta l’audio choc della mamma di Chiara dopo il delitto: “Lo so, lui…”A quasi vent’anni dall’omicidio che sconvolse l’Italia, il caso di Garlasco torna al centro dell’attenzione con un dettaglio che riemerge dalle carte... Garlasco, l’audio shock della mamma di Chiara PoggiCerte voci non invecchiano: restano lì, sospese, pronte a riaprire ferite e domande. Dì qualcosa di carino su un gioco che hai trovato molto difettoso reddit