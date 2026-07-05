Zona di bivacco e spaccio Anni di allarmi dei residenti le due ordinanze del sindaco

Da ilrestodelcarlino.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In via Scalambra, la presenza di un'area di bivacco e spaccio si protrae da anni, con residenti che hanno più volte segnalato situazioni di degrado. Il luogo è stato teatro di occupazioni abusive e attività illecite. Le forze dell’ordine e il Comune sono intervenuti più volte, e ora si attende un progetto di rinascita dopo l’acquisizione dell’area da parte di una società immobiliare.

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Dal degrado al progetto per la rinascita. Quella dei palazzoni incompiuti di via Scalambra è una storia travagliata, che parte da occupazioni abusive, spaccio e interventi di forze dell’ordine e Comune fino ad arrivare alla nuova vita, annunciata dall’acquisizione da parte di Nobel srl (di cui diamo conto nell’articolo qui a fianco). Quei giganti di cemento sono stati più volte al centro delle cronache cittadine. E spesso per ragioni non lusinghiere. Scavando nel passato si arriva al 2018, quando l’area finì al centro del dibattito a seguito di un sopralluogo di Nicola Lodi, all’epoca segretario comunale della Lega. Un esposto firmato dall’esponente del Carroccio portò all’attenzione dell’Ausl e del questore la situazione dei palazzi, tra bivacchi, rischio incendio e pericoli per la salute pubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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