zona di bivacco e spaccio anni di allarmi dei residenti le due ordinanze del sindaco

In via Scalambra, la presenza di un'area di bivacco e spaccio si protrae da anni, con residenti che hanno più volte segnalato situazioni di degrado. Il luogo è stato teatro di occupazioni abusive e attività illecite. Le forze dell’ordine e il Comune sono intervenuti più volte, e ora si attende un progetto di rinascita dopo l’acquisizione dell’area da parte di una società immobiliare.

Dal degrado al progetto per la rinascita. Quella dei palazzoni incompiuti di via Scalambra è una storia travagliata, che parte da occupazioni abusive, spaccio e interventi di forze dell’ordine e Comune fino ad arrivare alla nuova vita, annunciata dall’acquisizione da parte di Nobel srl (di cui diamo conto nell’articolo qui a fianco). Quei giganti di cemento sono stati più volte al centro delle cronache cittadine. E spesso per ragioni non lusinghiere. Scavando nel passato si arriva al 2018, quando l’area finì al centro del dibattito a seguito di un sopralluogo di Nicola Lodi, all’epoca segretario comunale della Lega. Un esposto firmato dall’esponente del Carroccio portò all’attenzione dell’Ausl e del questore la situazione dei palazzi, tra bivacchi, rischio incendio e pericoli per la salute pubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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L'esternazione del compagno fu Zbarskij non mi trova d'accordo Prendiamocelo sto spazio, occupiamolo il tempo e la memoria altrui, rendiamo un bivacco la nostra vita, che è una soltanto Tranne se parcheggi in doppia fila. In quel caso la vita ti deve essere s x.com

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