Zola | Auguro successo a Malagò Maldini un grande professionista – Video esclusivo

Durante una cerimonia a Firenze, il vicepresidente della Lega Pro ha rivolto auguri di successo al nuovo presidente del massimo organismo calcistico e ha definito un grande professionista un ex calciatore che ricopre un ruolo di rilievo. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto ufficiale e pubblico, senza ulteriori commenti o approfondimenti.

Il Futuro del Calcio Italiano: Le Parole di Gianfranco Zola. FIRENZE (ITALPRESS) – Durante la recente cerimonia di assegnazione del Premio internazionale Fair Play Menarini a Firenze, il vicepresidente della Lega Pro, Gianfranco Zola, ha espresso le sue congratulazioni al presidente Malagò, augurandogli buon lavoro e successi nel suo mandato. Zola ha sottolineato l’importanza della collaborazione nel mondo del calcio, affermando che il contributo di tutti è fondamentale per il successo del presidente e del movimento calcistico italiano. “Dobbiamo aiutarlo perché non sarà solo il lavoro del presidente a fare la differenza, ma quello di tutti. Mi auguro che possa fare veramente bene”, ha dichiarato Zola. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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