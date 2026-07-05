Il futuro di Zhegrova è incerto dopo la fine del suo rapporto con la Fiorentina. La squadra ha deciso di non continuare con il giocatore, lasciando spazio a possibili trasferimenti all’estero. Attualmente, non ci sono conferme su un nuovo club e le trattative sembrano orientate verso squadre straniere. La situazione rimane in evoluzione e non sono stati annunciati dettagli ufficiali su eventuali accordi o destinazioni future.

di Francesco Spagnolo Il futuro di Zhegrova è assolutamente tutto da scrivere. La Fiorentina sembra averlo mollato ed ora restano solo le piste estere. Il calciomercato è ormai entrato nel vivo da diverse settimane e uno dei nomi accostati a diverse squadre è sicuramente quello di Zhegrova. Il kosovaro sembrava destinato alla Fiorentina, ma la Viola sembra aver virato su Koleosho mollando il giocatore della Juventus.. Per l’esterno d’attacco, dunque, il futuro è ancora tutto da scrivere. Il calciatore non ha mai nascosto la speranza in una conferma alla Juve. T uttavia i piani di Carnevali sono diversi e la cessione resta l’opzione principale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Zhegrova mollato dalla Fiorentina, quale futuro per il giocatore della Juve?

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