La strada della WWE verso SummerSlam potrebbe infiammarsi e non soltanto sullo schermo. Un nuovo report, infatti, suggerisce che diverse delle più grandi star della compagnia siano coinvolte in una crescente lotta interna per difendere il proprio posto ai vertici della card. Una situazione che assume ancora più rilevanza con uno dei Premium Live Event più importanti dell’anno ormai alle porte. Sebbene la competizione nel backstage abbia sempre fatto parte del mondo del wrestling, il report indica che la posta in gioco sia aumentata notevolmente, mentre il panorama del main event della WWE continua a evolversi. SummerSlam si avvicina e il backstage WWE si infiamma. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Lotta di potere tra le superstar per il main event di SummerSlam?

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