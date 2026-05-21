WWE | Baron Corbin risponde ai rumor sul ritorno ma i segnali aumentano

Negli ultimi giorni si sono intensificati i segnali riguardanti il possibile ritorno di un ex wrestler in WWE, con diverse voci che circolano tra fan e addetti ai lavori. A queste speculazioni ha risposto direttamente l’interessato, che ha commentato pubblicamente la questione. Non ci sono state conferme ufficiali, ma l’attenzione rimane alta su eventuali sviluppi legati a questa possibile riapparizione nel roster. La situazione continua a essere oggetto di discussione tra gli appassionati.

Il possibile ritorno di Baron Corbin in WWE continua a far discutere, e ora è arrivata anche la reazione dello stesso ex superstar. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le voci su un imminente comeback dell’ex Corbin, rilasciato dalla WWE nel 2024 e successivamente impegnato nel circuito indipendente con il nome di Bishop Dyer. Secondo quanto riportato da Fightful Select, all’interno della WWE si parlerebbe già da settimane della possibilità di un suo ritorno. Inoltre, diverse persone del settore sarebbero convinte che Corbin abbia già firmato oppure sia vicinissimo a farlo. Un dettaglio che alimenta ulteriormente le speculazioni riguarda la sua situazione fuori dalla WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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