Secondo il Wall Street Journal, gli italiani ignorano l’evento mondiale e l’estate viene definita la peggiore. Molti turisti a Roma cercano di seguire le partite della Nazionale, ma spesso non riescono a vederle. La partecipazione e l’interesse sembrano essere bassi, mentre le partite si svolgono in un clima di scarso coinvolgimento generale. La situazione si manifesta in un contesto di scarsa attenzione verso l’evento sportivo tra i residenti e i visitatori.

Il Mondiale è ormai nella fase cruciale e molti turisti a Roma vorrebbero vedere le partite della propria Nazionale, ma spesso e volentieri non ci riescono. Il motivo? Nei bar e nei ristoranti della capitale - come scrive il Wall Street Journal - i televisori restano spenti al contrario di quanto accade nel resto dell'anno quando è possibile guardare sia le partite della Serie A, della Champions League e anche della Premier League. In quei pochi bar della Capitale dove si trovano televisori accesi sintonizzati sui Mondiali di calcio - sintetizza il Wsj - sono solo i turisti a guardare le partite a riprova di un certo disinteresse da parte dei tifosi italiani evidentemente condizionati dall'assenza dell'Italia per la terza volta consecutiva, ovvero da ben 12 anni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - WSJ: "Gli italiani ignorano l'evento, è l'estate peggiore"

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