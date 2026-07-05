Wimbledon torna a mettere al centro dell’attenzione Jannik Sinner, che questa domenica scende in campo sul Centre Court per gli ottavi di finale contro il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 del ranking mondiale e vera rivelazione di questa edizione dei Championships dopo il successo sullo spagnolo Jodar. Il numero uno del mondo e campione uscente arriva a questo appuntamento dopo un percorso in crescendo: superato al debutto in cinque set il serbo Kecmanovi?, poi il portoghese Borges e infine lo statunitense Brooksby, con un rendimento in netto miglioramento rispetto alle difficoltà iniziali. Per Sinner e Mochizuki si tratta del primo confronto in carriera, in un match che il tennista altoatesino affronta da ampio favorito, pur senza sottovalutare un avversario capace di esprimersi con continuità sui prati londinesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Wimbledon, Sinner affronta Mochizuki, il campione in carica agli ottavi contro la sorpresa giapponese

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Numero 1 Juniores, già campione a Wimbledon: chi è Shintaro Mochizuki, l'avversario di Sinner agli ottaviShintaro Mochizuki, 23 anni, ha vinto in rimonta contro Rafa Jodar in quattro set, qualificandosi per gli ottavi di finale a Wimbledon.

Sinner torna in campo oggi per gli ottavi di Wimbledon contro la sorpresa Mochizuki, numero 151 del mondo arrivato dalle qualificazioniOggi, nel secondo turno degli ottavi di Wimbledon, Jannik Sinner affronta Shintaro Mochizuki, numero 151 del mondo.

Temi più discussi: Sinner-Mochizuki oggi a Wimbledon, a che ora gioca Jannik e dove vederlo in TV e streaming; Sinner-Mochizuki oggi, Wimbledon 2026: orario, tv, programma, streaming; Sinner-Mochizuki: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale; Ecco quando gioca Sinner: il programma di oggi a Wimbledon.

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