J annik Sinner torna in campo oggi, domenica 5 luglio 2026, per gli ottavi di finale di Wimbledon contro il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Il match si gioca sul Campo Centrale, terzo in programma della giornata, con inizio del programma fissato alle 14:30 italiane. Jannik Sinner e il sensore per la glicemia: la scelta hi-tech contro i cali di energia X Sinner-Mochizuki, orario: a che ora gioca oggi a Wimbledon. Prima di Sinner-Mochizuki si giocano Djokovic-Safiullin e Sabalenka-Osaka. L’ingresso in campo di Jannik Sinner dipenderà quindi dalla durata dei match precedenti, ma è plausibile uno start tra le 19 e le 20 italiane. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Sinner torna in campo oggi per gli ottavi di Wimbledon contro la sorpresa Mochizuki, numero 151 del mondo arrivato dalle qualificazioni

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JANNIK SINNER TORNA A WIMBLEDON! ECCO LA DATA DEL PRIMO MATCH E IL CAMMINO VERSO LA FINALE

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