Sinner torna in campo oggi per gli ottavi di Wimbledon contro la sorpresa Mochizuki numero 151 del mondo arrivato dalle qualificazioni
Oggi, nel secondo turno degli ottavi di Wimbledon, Jannik Sinner affronta Shintaro Mochizuki, numero 151 del mondo. Mochizuki, qualificato, ha battuto avversari di livello superiore nel percorso fino a questa fase. La partita si gioca sul Centre Court, con Sinner che cerca di avanzare ulteriormente nel torneo. La sfida si svolge in una giornata di sole, con pubblico presente sugli spalti.
J annik Sinner torna in campo oggi, domenica 5 luglio 2026, per gli ottavi di finale di Wimbledon contro il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Il match si gioca sul Campo Centrale, terzo in programma della giornata, con inizio del programma fissato alle 14:30 italiane. Jannik Sinner e il sensore per la glicemia: la scelta hi-tech contro i cali di energia X Sinner-Mochizuki, orario: a che ora gioca oggi a Wimbledon. Prima di Sinner-Mochizuki si giocano Djokovic-Safiullin e Sabalenka-Osaka. L’ingresso in campo di Jannik Sinner dipenderà quindi dalla durata dei match precedenti, ma è plausibile uno start tra le 19 e le 20 italiane. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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