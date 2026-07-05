Oggi, domenica 5 luglio, si disputa il terzo turno di Wimbledon 2026 con Jannik Sinner in campo contro Shintaro Mochizuki. L’azzurro, al primo posto del ranking mondiale, affronta il giocatore giapponese, che ha 23 anni e occupa la posizione 151 del ranking ATP. Mochizuki ha vinto il torneo giovanile nel 2019. La partita si gioca nel torneo di singolare maschile e sarà visibile in diretta.

Jannik Sinner scende in campo oggi, domenica 5 luglio, per il terzo turno di Wimbledon 2026. L’azzurro, n°1 del mondo, sfida il giapponese Shintaro Mochizuki, 23enne n°151 Atp, vincitore del torneo giovanile nel 2019. Il match si giocherà sul campo centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club non prima delle 18, dopo la partita di singolare maschile tra Roman Safiullin e Novak Djokovic e quella di singolare femminile tra Aryna Sabalenka e Naomi Osaka. R4 next? Thank you all for the support today?? @Wimbledon pic.twitter.comEcX8v0Tib8 — Jannik Sinner (@janniksin) July 3, 2026 Sinner- Mochizuki: i precedenti. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Wimbledon che sarà quindi il loro primo match. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Wimbledon 2026, Sinner in campo oggi contro Mochizuki: precedenti, orario e dove vederlo

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