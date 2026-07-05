Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale a Wimbledon 2026, affrontando Shintaro Mochizuki. La partita si svolge sul Centrale e rappresenta una sfida tra due giocatori con una differenza di valore stimata in circa 58 milioni di euro. La sfida si svolge in un contesto di alta pressione, con Sinner che si prepara a competere per avanzare ulteriormente nel torneo.

Jannik Sinner torna nuovamente in campo sul Centale di Wimbledon 2026. Il campione italiano è pronto per gli ottavi di finale contro Shintaro Mochizuki. Un confronto importante e delicato, nonostante sia tra il numero 1 e 150esimo in classifica, che ha un peso anche fuori dal campo. Questo è il primo faccia a faccia in carriera tra i due, al netto di un pronostico che pende tutto dalla parte dell’azzurro. Sul fronte tecnico, però, il tennis sa regalare grandi sorprese e più di qualche Davide ha battuto il suo Golia nel corso degli anni. Su quello economico, però, non c’è davvero storia. Da un lato uno dei tennisti più ricchi di sempre, dall’altro un giocatore che vive di Challenger e qualificazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Wimbledon 2026, Sinner-Mochizuki agli ottavi: sfida da 58 milioni di differenza

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Jannik Sinner avanza agli ottavi di finale di Wimbledon

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