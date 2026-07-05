Jannik Sinner agli ottavi di finale di Wimbledon | la sfida con Mochizuki Quando gioca e dove vedere la partita

Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale di Wimbledon per la quinta volta in carriera, diventando l’italiano con più accessi alla top 16 dello Slam londinese, insieme a Nicola Pietrangeli. Affronterà Mochizuki nella prossima sfida. La partita si giocherà nei prossimi giorni e sarà possibile seguirla in diretta su canali sportivi e piattaforme online.

Per la quinta volta in carriera, Jannik Sinner ha strappato il pass per gli ottavi di finale di Wimbledon. Il numero 1 al mondo diventa così l’italiano che ha raggiunto per più volte la top 16 dello Slam londinese, insieme a Nicola Pietrangeli. Un altro traguardo storico per Sinner, che ormai non li conta più. Piuttosto, è soddisfatto per la vittoria al terzo turno contro Brooksby, arrivata in tre set (6-4, 6-3, 6-4). Per il suo 20° ottavo di finale Slam in carriera, l’altoatesino incrocerà la sorpresa di questo torneo: Shintaro Mochizuki. Il giapponese è partito dalle qualificazioni e ha battuto al terzo turno nientemeno che Rafa Jodar. Il match inizierà alle 17. 🔗 Leggi su Open.online

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Jannik Sinner avanza agli ottavi di finale di Wimbledon

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