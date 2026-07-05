Oggi, domenica 5 luglio 2026, si disputa il match tra Jannik Sinner e Mochizuki nel terzo turno di Wimbledon. Sinner, attualmente numero uno al mondo, torna in campo sull’erba londinese. La partita si svolge nel contesto del torneo di tennis di Wimbledon, con orario e diretta TV disponibili. I precedenti tra i due giocatori non sono stati menzionati. La competizione si svolge nel rispetto del calendario ufficiale del torneo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il match di oggi sull’erba di Wimbledon. Oggi, domenica 5 luglio 2026, il numero uno del mondo Jannik Sinner torna protagonista a Wimbledon nel terzo turno del torneo. L’azzurro affronta il giapponese Shintaro Mochizuki, attualmente numero 151 del ranking ATP e campione juniores a Wimbledon nel 2019. La sfida si giocherà sul Campo Centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, in un programma serale di grande prestigio. Orario e programma sul Centrale. Il match tra Sinner e Mochizuki è previsto non prima delle ore 18:00, al termine di due incontri di altissimo livello già in calendario sul Centre Court. Prima della partita maschile andranno in scena: Il percorso dei due giocatori e i precedenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Wimbledon 2026, Sinner in campo oggi contro Mochizuki: orario, precedenti e diretta TV

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