Il direttore sportivo ha trascorso il weekend in riva al Golfo dopo una settimana di lavoro. Tra le operazioni in corso, c’è la cessione di un calciatore al Torino, con una cifra stimata intorno ai due milioni di euro. Sono in atto frequenti contatti con i dirigenti del club piemontese per finalizzare l’affare.

Weekend in riva al Golfo per Guido Angelozzi, dopo una settimana di lavoro. Sul taccuino del ds vi sono una serie di operazioni da concretizzare a stretto giro di posta, in primis la cessione di Diego Mascardi al Torino per un introito di circa due milioni di euro, per il quale le interlocuzioni con Petrachi e Cairo sono costanti. Domani il ds aquilotto approfondirà i contatti con gli agenti di Matteo Ricci, Bastoni e Gyasi, atleti molto graditi a Turati che li ha allenati nel biennio aquilotto. In dirittura l’ingaggio dell’attaccante Sebastiano Di Paolo, proveniente dal Cagliari, in fase molto avanzata quello del bomber Denis Cazzadori del Verona: entrambi dovrebbero partire per il ritiro di Pontremoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Weekend in riva al Golfo per Guido Angelozzi. Tra le priorità la cessione di Mascardi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spezia calcio, al via l'Angelozzi ter 24-06-2026

Notizie e thread social correlati

Dall’Islanda al Golfo, così il Mediterraneo ridisegna le priorità dell’Alleanza Atlantica. Parla Calovini (FdI)Dall’Islanda ai Paesi del Golfo, il Mediterraneo sta influenzando le strategie dell’Alleanza Atlantica.

“Cessione Orvietana, la priorità del Comune è garantire le attività giovanili e la funzione sociale dello sport”Il consiglio comunale di Orvieto ha discusso ieri un’interrogazione sulla cessione della società calcistica locale.

Spezia, Angelozzi si presenta: Chi fa un sacrificio rimane, chi non vuole andrà viaGuido Angelozzi ha tracciato la linea del nuovo corso dello Spezia nella conferenza stampa di presentazione andata in scena questa mattina al 'Picco'. tuttomercatoweb.com

Spezia, il nuovo direttore sportivo è Guido AngelozziLa Spezia – Ora è ufficiale. Il direttore sportivo Guido Angelozzi ha firmato un contratto triennale con lo Spezia. Lo ha comunicato direttamente il presidente Charlie Stillitano. Per Angelozzi si ... ilsecoloxix.it