Dall’Islanda al Golfo così il Mediterraneo ridisegna le priorità dell’Alleanza Atlantica Parla Calovini FdI

Da formiche.net 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’Islanda ai Paesi del Golfo, il Mediterraneo sta influenzando le strategie dell’Alleanza Atlantica. Un esponente di Fratelli d’Italia ha commentato a Formiche.net come si stia sviluppando una nuova consapevolezza tra le nazioni della regione, evidenziando i cambiamenti nelle priorità e nelle collaborazioni internazionali. Questi spostamenti si inseriscono in un quadro di mutamenti geopolitici che coinvolgono direttamente i rapporti tra le potenze coinvolte.

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Sta maturando, dall’Islanda ai Paesi del Golfo, una nuova consapevolezza, spiega a Formiche.net il membro della commissione esteri della Camera e della delegazione italiana presso l’assemblea parlamentare della Nato, Giangiacomo Calovini (FdI): che le dinamiche mediterranee, quindi il fronte sud, non si riverberano solo sui Paesi di area med, ma hanno un impatto ormai a 360 gradi e di conseguenza l’alleanza atlantica ha l’obbligo di ricalibrare politiche e iniziative. Il tema è in questi giorni al centro del Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente (GSM), ospitato a Roma dalla Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato, nel suo 30esimo anniversario.🔗 Leggi su Formiche.net

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