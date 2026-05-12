Dall’Islanda al Golfo così il Mediterraneo ridisegna le priorità dell’Alleanza Atlantica Parla Calovini FdI

Dall’Islanda ai Paesi del Golfo, il Mediterraneo sta influenzando le strategie dell’Alleanza Atlantica. Un esponente di Fratelli d’Italia ha commentato a Formiche.net come si stia sviluppando una nuova consapevolezza tra le nazioni della regione, evidenziando i cambiamenti nelle priorità e nelle collaborazioni internazionali. Questi spostamenti si inseriscono in un quadro di mutamenti geopolitici che coinvolgono direttamente i rapporti tra le potenze coinvolte.

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Sta maturando, dall’Islanda ai Paesi del Golfo, una nuova consapevolezza, spiega a Formiche.net il membro della commissione esteri della Camera e della delegazione italiana presso l’assemblea parlamentare della Nato, Giangiacomo Calovini (FdI): che le dinamiche mediterranee, quindi il fronte sud, non si riverberano solo sui Paesi di area med, ma hanno un impatto ormai a 360 gradi e di conseguenza l’alleanza atlantica ha l’obbligo di ricalibrare politiche e iniziative. Il tema è in questi giorni al centro del Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente (GSM), ospitato a Roma dalla Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato, nel suo 30esimo anniversario.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dall’Islanda al Golfo, così il Mediterraneo ridisegna le priorità dell’Alleanza Atlantica. Parla Calovini (FdI) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Gli Stati Uniti fuori dall'Alleanza atlantica? Questo copione non è nuovo: i precedenti Calovini (FdI): "Il governo dimostra la propria autonomia""Con Giorgia Meloni stiamo esercitando pienamente la nostra autonomia decisionale", assicura Giangiacomo Calovini, deputato di FdI e membro della... Si parla di: Guida completa dell'Islanda ad agosto; Eclissi solare totale del 12 agosto 2026: sai già dove goderti lo spettacolo?. Qualche idea creativa per un 60° compleanno? reddit Dall’Islanda al Golfo, così il Mediterraneo ridisegna le priorità dell’Alleanza Atlantica. Parla Calovini (FdI)Sta maturando, dall’Islanda ai Paesi del Golfo, una nuova consapevolezza, spiega a Formiche.net il membro della commissione esteri della Camera e della delegazione italiana presso l’assemblea parlamen ... formiche.net