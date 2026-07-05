Volley | Italia batte 3-1 l' Argentina in amichevole a Trento

L’Italia ha vinto 3-1 contro l’Argentina in un’amichevole di pallavolo a Trento, con i parziali di 36-34, 22-25, 25-19 e 25-22. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso e caloroso.

La Nazionale maschile fa sua l'amichevole contro l'Argentina e saluto il numeroso e caloroso pubblico di Trento con una vittoria per 3-1 (36-34, 22-25, 25-19, 25-22). La gara di oggi giocata alla BTS Arena alla presenza di oltre 3.000 spettatori ha visto il ritorno in campo, dopo il titolo iridato nel 2025, in una gara ufficiale di capitan Simone Giannelli, Fabio Balaso, Yuri Romanò e Roberto Russo. Nel match di oggi dopo un primo set durato quarantacinque minuti e risolto dagli azzurri 36-34, l'Italia si è vista rimontare nel secondo, per poi vincere con merito il terzo e quarto set. Presente oggi sugli spalti della BTS Arena anche Alessandro Michieletto, che come noto in questi giorni sta lavorando in collegiale a Cavalese. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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