Un atleta ha ottenuto un record stagionale mondiale durante una competizione a Eugene, con un lancio vincente. Il video mostra il momento in cui il suo gesto si conclude con successo, segnando un risultato importante. La prestazione si inserisce nel percorso verso i Campionati Europei, che si terranno a Birmingham tra il 10 e il 16 agosto. La gara ha visto anche altre performance di rilievo, mentre l’atleta celebra il suo risultato.

Il cammino verso il momento culminante della stagione, i Campionati Europei che si svolgeranno a Birmingham dal 10 al 16 agosto, prosegue a ritmo sempre più serrato. Nella serata di Eugene si mette ancora una volta in evidenza uno splendido Leonardo Fabbri che stabilisce il primato mondiale stagionale nel getto del peso. Nell’immancabile appuntamento in terra statunitense di Diamond League il detentore del titolo continentale è partito forte e, al primo tentativo a propria disposizione, ha messo subito a segno l’eccellente 22.74 metri, misura che migliora sensibilmente il 22.58 stabilito dall’americano Joe Kovacs lo scorso 31 maggio a Rabat. La prestazione di Eugene consente all’azzurro di migliorare il proprio stagionale di 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - VIDEO Leonardo Fabbri: il lancio della vittoria ad Eugene. Primato mondiale stagionale

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