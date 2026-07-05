Durante l'ottava tappa della Diamond League a Eugene, negli Stati Uniti, un atleta ha stabilito il record mondiale stagionale nel getto del peso con una misura di 22,74 metri. La performance ha superato il precedente limite e ha rappresentato il miglior risultato a livello stagionale. L’atleta ha lanciato l’attrezzo oltre un metro rispetto al miglior europeo e ha ottenuto il miglior risultato mondiale di questa stagione.

Leonardo Fabbri ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale nel getto del peso, spedendo l’attrezzo a 22.74 metri in quel di Eugene (USA), dove è andata in scena l’ottava tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Il Campione d’Europa ha piazzato la rasoiata a effetto in occasione del primo tentativo, ha messo alle corde tutte gli avversari, ha vinto la gara ed è balzato al comando delle liste di World Athletics. Il toscano ha decisamente ritoccato la precedente world lead dello statunitense Joe Kovacs (22.58 il 31 maggio a Rabat) e ha migliorato il proprio stagionale di 22.50 realizzato lo scorso 11 febbraio a Stellenbosch, tra l’altro fermandosi a 24 centimetri dal suo primato nazionale e dando un chiaro segnale all’intera concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Primato mondiale stagionale per Leonardo Fabbri! Spallata da urlo, primo avversario europeo ad oltre un metro!

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Nel mentre, Leo #Fabbri si regala la miglior prestazione mondiale stagionale nel getto del peso con un primo lancio di gara a 22,74. Proprio in casa degli americani. #EugeneDL #DiamondLeague x.com

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