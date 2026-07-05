Una frana si è verificata questa mattina intorno alle 11 sulla spiaggia del Pezzolo, alla Marina di Seiano, nel Comune di Vico Equense. La falesia che sovrasta l’arenile, nota per la sua instabilità nel tempo, si è staccata mentre sulla spiaggia c’erano numerosi bagnanti. La zona è affollata di persone in quel momento, e l’evento ha attirato l’attenzione per la presenza di numerosi visitatori.

Non è una novità, perché la falesia soprastante la spiaggia del Pezzolo, alla Marina di Seiano, nel Comune di Vico Equense, è storicamente instabile. Lo smottamento che è avvenuto stamattina, tuttavia, ha suscitato particolare impressione perché in quel momento, le undici circa del mattino, l'arenile era affollato di bagnanti. Non il tratto sotto la montagna che è franata, perché l'area è interdetta da un muro sovrastato da filo spinato, ma le zone in prossimità della stessa, presto ricoperte di polvere. Chi in quel momento era al largo in barca ha ripreso le immagini da mare e sono diventate in poche ore virali. "Ero a poche... 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Vico Equense, la spiaggia del Pezzolo frana tra la folla di bagnanti

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