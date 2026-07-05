vicini agli anziani cure e iniziative anti isolamento

Sono state avviate iniziative per favorire la socialità tra gli anziani, contrastando la solitudine. Le attività includono momenti di incontro e supporto, con particolare attenzione a fornire orientamento verso servizi socio-sanitari e assistenza per piccoli bisogni quotidiani. L’obiettivo è creare occasioni di aggregazione e offrire aiuto pratico a chi vive in isolamento. Queste misure mirano a rafforzare il legame con la comunità e a garantire un sostegno costante alle persone più anziane.

Momenti di socialità contro la solitudine e l’esigenza di supporto e orientamento verso i servizi socio-sanitari o che offrono piccoli aiuti quotidiani. Sono, questi, i temi che stanno più a cuore agli over 75 che sinora hanno acconsentito a farsi "intercettare" da “Il Futuro Accanto“, il progetto sperimentale promosso da Provincia, e Sol.Co. Sondrio volto a rispondere alle sfide dell’invecchiamento della popolazione e per ora attivo nelle tre aree pilota di Sondrio, Morbegno e Tirano. L’obiettivo è prevenire le fragilità, sia rafforzando un sistema integrato di supporto e cura, sia promuovendo la partecipazione attiva delle medesime persone anziane per le quali il modello è stato pensato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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