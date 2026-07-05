Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 5 luglio 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nel grande raccordo anulare di Roma. Il servizio, gestito dalla Regione Lazio, fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e le condizioni delle strade principali della zona. Nessuna altra dettaglio specifico è stato fornito riguardo a eventuali incidenti o chiusure.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle relazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio avremo con il grande raccordo anulare in carreggiata in the code per incidente tra Tuscolana e Ardeatina sulla Roma Fiumicino rallentamenti per un veicolo in panne tra Raccordo Anulare e autostrada A12 Roma Tarquinia ci spostiamo sul Ostiense risolto incidente avvenuto in precedenza all'altezza di ora il traffico regolare sulla Pontina e rallentamenti per traffico intenso tra Spinaceto e Castel di Decima verso Latina andiamo sulla via Litoranea traffico a rilento nelle tue direzioni tra Tor Paterno e Torvaianica vediamo con il... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 12:25Alle 12:25 del 7 maggio 2026, la rete di viabilità della Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 07:25Alle ore 07:25 del 12 maggio 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-07-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-07-2026 ore 20 | 25.

#Frascati #XIVRallyRomaCapitale #2Luglio e #3Luglio dalle ore 5.00 alle ore 18.00 modifiche alla viabilità nelle vie e piazze interessate dal passaggio della gara shorturl.at/QG7PJ #viabiliLAZ x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico al momento scorrevole Sulla ... romadailynews.it

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