La Soprintendenza ha approvato il progetto per il murales di Maupal lungo la ferrovia. L’opera sarà ampliata, con un intervento che prevede il triplice aumento della dimensione originale. I lavori coinvolgeranno anche i Comuni di Montecatini e Monsummano, che saranno parte del progetto. Maupal potrebbe iniziare a lavorare sul murales a partire da settembre.

"Il murales sarà triplicato e dovranno essere coinvolti anche i Comuni di Montecatini e Monsummano. Maupal potrebbe cominciare l’opera da settembre in poi". È così che Bruno Ialuna, che con Parlanti dell’Associazione 11 aveva proposto l’idea del murales sul muro della ferrovia a Pieve a Nievole, commenta la fine dell’iter per le autorizzazioni da parte della Sovrintendenza, annunciata ieri dall’amministrazione comunale di Pieve a Nievole. "L’area sulla quale sorgerà l’opera – fanno infatti sapere dal Comune – è sottoposta a vincolo paesaggistico e, proprio per questo motivo, il progetto ha richiesto un articolato percorso autorizzativo che ha coinvolto la Soprintendenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via libera della Soprintendenza al murales di Maupal lungo la ferrovia

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