Verso le Amministrative Orbetello Bene Comune apre il proprio ’cantiere’

A meno di un anno dalle elezioni comunali, il Comitato Orbetello Bene Comune ha avviato un confronto pubblico sul futuro della città. L'iniziativa invita cittadini e stakeholder a partecipare a un “cantiere” aperto, creando uno spazio di discussione sui temi locali. L’obiettivo è coinvolgere la comunità nella definizione delle proposte per il rinnovo amministrativo del 2027. Nessuna data ufficiale delle consultazioni è stata ancora comunicata.

ORBETELLO Verso le amministrative del 2027, Orbetello Bene Comune apre un " cantiere pubblico ". A meno di un anno dalle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale, il Comitato Orbetello Bene Comune propone uno spazio di confronto aperto a chiunque voglia discutere del futuro del territorio. Obc analizza quindi l’attuale scenario politico, dalla disponibilità del sindaco Casamenti al terzo mandato, con una coalizione che "non ha sciolto alcuna riserva", alla situazione dell’opposizione, fino alla candidatura annunciata da Domenico Covitto e alla richiesta delle frazioni di Talamone e Fonteblanda di avviare il percorso per la scissione dal Comune di Orbetello verso Magliano in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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