Il 10 febbraio 1947 è stato firmato il Trattato di Parigi, che pose fine a varie guerre e conflitti tra le nazioni coinvolte. L’accordo rappresentò il risultato di un processo di negoziazione durato diversi mesi, culminato in un documento ufficiale. La firma ha segnato l’inizio di un nuovo assetto politico e di un tentativo di stabilizzare le relazioni internazionali. L’anniversario si avvicina e si riflette sulle modalità con cui si sono conclusi i conflitti, tra aspettative e realtà pratiche.

Il Trattato di Parigi è del 10 febbraio 1947. Ne cominciamo a parlare in anticipo sull’anniversario, perché quello che venne sancito quel giorno ebbe una lunga gestazione. Diciamo intanto che fu un trattato di resa. Le guerre si aprono con una dichiarazione, e si chiudono con un trattato. Ciò, secondo manuale, solo che non sempre, anzi nemmeno spesso, i fatti vanno così. Come si concludono le guerre. Esempio mitico: Troia viene presa, con l’inganno equino, e distrutta; e i suoi abitanti o uccisi o fatti schiavi, tranne Enea e pochi altri. Non c’era più un governo con cui discutere, non si tennero trattative di pace, e nemmeno di resa; e, in punta di diritto, la Guerra di Troia è ancora in atto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Verso gli 80 anni del Trattato di Parigi: come si concludono le guerre tra teoria e realtà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FLAGRANTS DÉLITS : Quand la nuit bascule dans la violence

Notizie e thread social correlati

Otto guerre tra Stati e 65 conflitti nel 2025: è il record degli ultimi 80 anniNel 2025 sono stati registrati otto conflitti tra Stati, il numero più alto dagli ultimi 80 anni.

Repubblica, 80 anni dopo: il divario tra diritti e realtà socialeDopo 80 anni, il diritto alla salute rimane vulnerabile e non garantito in alcune aree, mentre la scuola pubblica fatica a ridurre i divari...

Argomenti più discussi: Verso gli 80 anni del Trattato di Parigi: come si concludono le guerre tra teoria e realtà; Mattarella e il discorso per gli 80 anni della Costituente, il discorso del presidente della Repubblica; MATTARELLA CELEBRA GLI 80 ANNI DELLA COSTITUENTE: LA REPUBBLICA È DI TUTTI; Abbraccio strategico. Ad Antibes si rompe il ghiaccio tra Meloni e Macron.

Si firmeranno accordi sulla Torino-Lione e anche sulla linea ferroviaria Marsiglia-Genova, ma il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini non ci sarà. Al vertice intergovernativo tra Roma e Parigi più importante degli ultimi anni ha preferito mandare il x.com

Da 2 euro/ora a ±400k/mese in 15 anni - chiedimi qualsiasi cosa reddit