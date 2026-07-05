di Franesca Navari Le note inconfondibili e graffianti di "Crazy in love" hanno accompagnato lo sfilare di camerieri a fare equilibrismi con i calici di champagne. E i rifettori sono rimasti puntati tutti su di lui, Mathew Knowles, padre e manager della star Beyoncè, che ha acceso la curiosità in una lunga serata trascorsa in compagnia di amici al Twiga beach club di Marina di Pietrasanta. Quasi incredibile la presenza di colui che ha gestito la carriera delle Destiny’s Child e delle figlie Beyoncé e Solange, contribuendo in modo fondamentale al loro successo, arrivato in Versilia assieme alla moglie per trascorrere una lunga vacanza per concludere un importante progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Versilia meta preferita delle star. Da Belén al padre di Beyoncè

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