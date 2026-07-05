In Venezuela, interpreti volontari che collaboravano con brigate di soccorso internazionali sono stati perseguitati dalle forze di sicurezza statali, tra cui Sebin e Dgcim. Di conseguenza, gli organizzatori hanno oscurato il portale che raccoglieva le candidature degli interpreti. Sono stati documentati casi in cui queste persone sono state minacciate o intimidite per il loro ruolo di traduttori durante attività di soccorso.

“ Sono emersi casi documentati di interpreti volontari perseguitati dalle forze statali (Sebin, Dgcim e altri enti) semplicemente per aver collaborato come interpreti con le brigate di soccorso internazionali”. È il messaggio comparso nei giorni scorsi sulla piattaforma creata per reclutare persone disponibili a colmare il gap linguistico tra residenti a Caracas, La Guaira e dintorni – autorità locali, operatori, sfollati, familiari delle vittime – e soccorritori stranieri giunti sul posto. La prospettiva della loro presenza nelle aree colpite dal terremoto del 24 giugno non è piaciuta ai militari, insospettiti dall’eventuale fuga di informazioni verso gli operatori stranieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, bavaglio agli interpreti: “Minacciati dai Servizi”. Gli organizzatori oscurano il portale che raccoglieva candidature

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