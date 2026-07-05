Venezuela bavaglio agli interpreti | Minacciati dai Servizi Gli organizzatori oscurano il portale che raccoglieva candidature
In Venezuela, interpreti volontari che collaboravano con brigate di soccorso internazionali sono stati perseguitati dalle forze di sicurezza statali, tra cui Sebin e Dgcim. Di conseguenza, gli organizzatori hanno oscurato il portale che raccoglieva le candidature degli interpreti. Sono stati documentati casi in cui queste persone sono state minacciate o intimidite per il loro ruolo di traduttori durante attività di soccorso.
“ Sono emersi casi documentati di interpreti volontari perseguitati dalle forze statali (Sebin, Dgcim e altri enti) semplicemente per aver collaborato come interpreti con le brigate di soccorso internazionali”. È il messaggio comparso nei giorni scorsi sulla piattaforma creata per reclutare persone disponibili a colmare il gap linguistico tra residenti a Caracas, La Guaira e dintorni – autorità locali, operatori, sfollati, familiari delle vittime – e soccorritori stranieri giunti sul posto. La prospettiva della loro presenza nelle aree colpite dal terremoto del 24 giugno non è piaciuta ai militari, insospettiti dall’eventuale fuga di informazioni verso gli operatori stranieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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