Venezuela bavaglio agli interpreti | Minacciati dai Servizi Gli organizzatori oscurano il portale che raccoglieva candidature

Da ilfattoquotidiano.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Venezuela, interpreti volontari che collaboravano con brigate di soccorso internazionali sono stati perseguitati dalle forze di sicurezza statali, tra cui Sebin e Dgcim. Di conseguenza, gli organizzatori hanno oscurato il portale che raccoglieva le candidature degli interpreti. Sono stati documentati casi in cui queste persone sono state minacciate o intimidite per il loro ruolo di traduttori durante attività di soccorso.

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“ Sono emersi casi documentati di interpreti volontari perseguitati dalle forze statali (Sebin, Dgcim e altri enti) semplicemente per aver collaborato come interpreti con le brigate di soccorso internazionali”. È il messaggio comparso nei giorni scorsi sulla piattaforma creata per reclutare persone disponibili a colmare il gap linguistico tra residenti a Caracas, La Guaira e dintorni – autorità locali, operatori, sfollati, familiari delle vittime – e soccorritori stranieri giunti sul posto. La prospettiva della loro presenza nelle aree colpite dal terremoto del 24 giugno non è piaciuta ai militari, insospettiti dall’eventuale fuga di informazioni verso gli operatori stranieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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