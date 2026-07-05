Gli Stati Uniti hanno celebrato il 250° anniversario con uno spettacolo pirotecnico che ha utilizzato oltre 850.000 fuochi d’artificio, il più grande mai realizzato nel cielo di Washington. La manifestazione ha attirato numerosi spettatori, ma ha sollevato anche critiche per i livelli di inquinamento prodotti. La produzione e lo spettacolo sono stati organizzati per l’occasione, coinvolgendo diverse aziende specializzate nel settore. La cerimonia si è conclusa senza incidenti, con un grande fuoco d’artificio finale.

Si sono conclusi con uno spettacolo pirotecnico da record ( oltre 850mila fuochi d’artificio nel cielo di Washington, i più grandi di sempre) i festeggiamenti per i 250 anni degli Stati Uniti d’America dove era presente anche un pezzettino d’Italia visto che l’azienda che ha messo in campo i fuochi d’artificio più grandi di sempre affonda le sue radici in Campania, a Pietramelara (Caserta). Tutto bello, ma il National Park Service (Nps) ha storto il naso per le conseguenze derivanti per inquinamento e salute delle persone. Le ragioni della polemica. Gli esperti hanno documentato l’aumento di inquinamento da fuliggine e metalli pesanti a seguito degli spettacoli pirotecnici con i funzionari dell’Nps a spiegare che la combustione genera numerose particelle, chiamate Pm 2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fuochi d’artificio (italiani) da record per i 250 anni degli Stati Uniti ma è polemica per l’inquinamento

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PATRIOTIC BOOM: Fireworks sales surge for America's 250th anniversary

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