Uomo ucciso a coltellate a Palermo persona barricata in casa | evacuato un palazzo per una fuga di gas

Da thesocialpost.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Palermo, un uomo di 68 anni è stato ucciso con coltellate in un appartamento di via Sampolo, al termine di una lite. Un’altra persona si è barricata in casa, portando all’evacuazione di un palazzo a causa di una fuga di gas. Le autorità stanno indagando sulle dinamiche dell’episodio. Non si conoscono ancora i dettagli sulle cause della lite né sull’identità delle persone coinvolte.

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Un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate all’interno di un appartamento in via Sampolo, a Palermo. Il delitto sarebbe maturato al termine di una lite scoppiata, secondo le prime informazioni, per futili motivi. Dopo l’aggressione, una persona si è barricata in casa, mentre nell’edificio è stata rilevata una fuga di gas, circostanza che ha reso necessaria l’evacuazione dell’intero stabile. Sul posto sono intervenuti in forze i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità. L’area è stata completamente transennata, mentre le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono ancora in corso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Omicidio a Palermo, 68enne ucciso a coltellate. Uomo barricato in casa apre il gas

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