Uomo accoltellato a Milano il VIDEO CHOC dell' aggressione | i 20 fendenti a testa collo torace addome e la fuga del 22enne

Da ilgiornaleditalia.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state pubblicate le immagini delle telecamere di videosorveglianza che riprendono il violento agguato fuori dal bar "La Giada" a San Siro, dove il 55enne Gerardo P. è stato accoltellato con 20 fendenti. Nel video si vede l'accoltellamento di spalle, l'anziano padre della vittima che accorre in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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