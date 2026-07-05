Sono state pubblicate le immagini delle telecamere di videosorveglianza che riprendono il violento agguato fuori dal bar "La Giada" a San Siro, dove il 55enne Gerardo P. è stato accoltellato con 20 fendenti. Nel video si vede l'accoltellamento di spalle, l'anziano padre della vittima che accorre in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Uomo accoltellato a Milano, il VIDEO CHOC dell'aggressione: i 20 fendenti a testa, collo, torace, addome e la fuga del 22enne

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Bruno Petrone accoltellato a Chiaia, il video choc dellassalto: «In cinque contro uno»

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Orrore a Milano, accoltellato da un giovane gambiano che non conosce mentre è al bar: 20 fendenti a schiena e addome. Rischia la vitaA Milano un giovane gambiano ha accoltellato un uomo al bar, sferrando circa 20 fendenti alla schiena e all’addome.

Leggi anche: Uomo accoltellato a Milano, "il 22enne si era allontanato da casa 10 giorni prima, nel 2023 un'aggressione a Leeds"

Temi più discussi: Milano, grave 55enne ferito da uno sconosciuto a coltellate: fermato un 22enne; Chi è Lamin Saidilly, il 22enne che ha accoltellato senza motivo un uomo a San Siro; 55enne ferito a coltellate in zona San Siro a Milano, arrestato un ragazzo di 22 anni; Milano, 55enne accoltellato alle spalle senza motivo mentre chiacchiera al bar: una ventina di fendenti, l’aggressore buttato a terra dai clienti.

Uomo accoltellato a Milano, il 22enne si era allontanato da casa 10 giorni prima, nel 2023 un'aggressione a Leeds x.com

Mi sono divertito, così l’aggressore dell’uomo accoltellato a MilanoMi sono divertito, appena esco lo rifaccio, è la frase che avrebbe rivolto alle forze dell'ordine, il 22enne Lamin Saidilly fermato ieri a Milano dopo l'accoltellamento di 55 anni che si trovava fuo ... rtl.it

Uomo accoltellato al bar a Milano, l’aggressore: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccioParole choc pronunciate dal giovane fermato per l'accoltellamento di sabato davanti a un bar a Milano: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. È questa ... lapresse.it