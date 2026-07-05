Un uomo è stato accoltellato a Milano. Secondo quanto riferito dal padre dell’aggressore, il giovane di 22 anni si era allontanato da casa circa dieci giorni prima dell’episodio, spostandosi tra hotel e zone di strada. Nel 2023, lo stesso giovane era stato coinvolto in un’aggressione in una città del Regno Unito. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’aggressione o sullo stato di salute della vittima.

Secondo quanto riferito dal padre dell'aggressore, il 22enne si è allontanato di casa circa 10 giorni prima il fatto, muovendosi a Milano tra Hotel e dormendo per strada. In corso le verifiche per accertare l'accoltellamento che avvenne fuori da un pub inglese nel Novembre 2023 Si era allonta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Uomo accoltellato a Milano, "il 22enne si era allontanato da casa 10 giorni prima, nel 2023 un'aggressione a Leeds"

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Ventenne accoltellato a Milano, 4 minori in carcere

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