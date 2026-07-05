Arezzo, 5 luglio 2026 – Aprono martedì 7 luglio le immatricolazioni a i corsi di laurea triennale e le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale dell ’Università di Siena per l’anno accademico 2026-2027. Le immatricolazioni ai corsi triennali e a ciclo unico a numero non programmato si chiudono il 3 novembre, mentre per le magistrali non a numero programmato scadenza il 18 dicembre. Sono inoltre in pubblicazione i bandi per l’accesso ai corsi a numero programmato, così come le informazioni per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. L’Università è presente ad Arezzo con corsi triennali, magistrali e una laurea magistrale a ciclo unico e vari corsi per la formazione insegnanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Università, ripartono le iscrizioni: riflettori accesi sul campus del Pionta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Riflettori accesi sul calcio amatoriale della provinciaIl 23 giugno alle 21 si svolgerà la finale dei play-off di Categoria 1 del Campionato UISP Arezzo 2025-2026.

MezzaFest, arriva il primo Comedy Campus del Sud Italia: aperte le iscrizioniA Serramezzana, nel Cilento, è stato annunciato l’avvio di MezzaFest, il primo Comedy Campus del Sud Italia rivolto al pubblico.

Si parla di: Università, ripartono le iscrizioni. Riflettori accesi sul campus del Pionta.

Università, ripartono le iscrizioni: riflettori accesi sul campus del PiontaDalle triennali alle magistrali: ecco tutti i corsi disponibili ... msn.com

Università, immatricolazioni e iscrizioni a test d'ingresso 2026-2027: cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Università, immatricolazioni e iscrizioni a test d'ingresso 2026-2027: cosa sapere ... tg24.sky.it