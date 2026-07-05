under 16 di serie c premiato il tolentinate tordini come miglior centrocampista

Federico Tordini, calciatore tolentinate in forza al Gubbio Under 17, è stato riconosciuto come miglior centrocampista della rappresentativa Under 16 di serie C. Il premio è stato assegnato in occasione di una cerimonia dedicata ai giovani talenti del calcio italiano. Tordini si è distinto per le sue prestazioni durante le partite ufficiali della squadra.

Il calciatore tolentinate Federico Tordini, attualmente in forza al Gubbio Under 17, è stato premiato come miglior centrocampista della rappresentativa Under 16 serie C. La cerimonia si è svolta nella sede della Lega Pro: il premio gli è stato consegnato dal segretario generale Emanuele Paolucci. I riconoscimenti sono stati assegnati dallo staff tecnico delle rappresentative, composto dal selezionatore Daniele Arrigoni, dai collaboratori tecnici Luigi Corino e Oriano Renzi, e dall’allenatore dei portieri e responsabile tecnico Gianluca Curci. Per il sedicenne si tratta di un’importante conferma: già nella scorsa stagione infatti aveva conquistato il premio come miglior centrocampista della rappresentativa Under 15, dimostrando continuità e qualità nel suo percorso di crescita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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