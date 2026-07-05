Sabato 12 luglio potrebbe essere la data dell’evento. La notizia riguarda due docenti: uno di chimica ambientale, di 43 anni, e un altro di psicologia, che insegna in un liceo e lavora come libero professionista. Entrambi sono coinvolti in questa possibile occasione, senza ulteriori dettagli sul tipo di evento o luogo.

di Laura Valdesi Dario, professore universitario, 43 anni. Un’autorità in fatto di chimica ambientale, materia che insegna. Tommaso, docente al ’Roncalli’ di Poggibonsi e psicologo in libera professione. Pierluigi, il più giovane ed esuberante dello staff, 33 anni, che fa il pasticcere. Occhiali scuri per nascondere di aver appena appoggiato la testa sul cuscino. "Devo ancora realizzare, ho dormito solo un’ora. Ma è tutto vero", dice Dario Caro. Uno dei tre mangini (amici, sarebbe meglio dire) del capitano Duccio Carapelli. Persona paziente ed equilibrata. "E’ tutto vero – rincara la dose Tommaso Mandriani, scusandosi per la voce roca e flebile –, abbiamo fatto tardi, ci siamo divertiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una possibile data è sabato 12 luglio

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