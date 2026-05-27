La firma tra Gattuso e la Lazio potrebbe arrivare già la prossima settimana a Roma. La notizia è stata diffusa dal Corriere dello Sport, che indica un possibile appuntamento per la firma del contratto. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sul giorno esatto, ma si parla di un incontro imminente nella capitale.

2026-05-27 08:05:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: La prossima settimana a Roma per firmare. Nella giornata di lunedì c’era stato lo scambio di contratti tra i legali, tra qualche giorno Gattuso invece arriverà nella Capitale insieme al suo staff tecnico per cominciare ufficialmente la sua avventura alla Lazio. Ci sono da programmare i mesi di luglio e agosto, l’inizio delle visite mediche e del ritiro a Formello, gli eventuali convocati e le possibili amichevoli (in Italia e all’estero). L’intera estate da pianificare. I controlli clinici potrebbero scattare intorno al 10 luglio, come d’abitudine la rosa verrà divisa in più gruppi da spalmare in tre giornate diverse. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Quando firmerà Gattuso con la Lazio, c’è una data possibile

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