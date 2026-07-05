Una famiglia siciliana si trova coinvolta in una disputa tra credenze antiche e vita moderna. Nell’isola di Ortigia, la famiglia Bonsangue ha radici profonde, dal patriarca Prospero ai figli e ai nipoti. Tra loro c’è Carmelo, che incontra Brigida Bottaro, figlia di un pescivendolo con grandi ambizioni. La vicenda si svolge tra tradizioni superstiziose e i tentativi di aprirsi a nuove prospettive.

L ’isola di Ortigia (Siracusa) è l’ostrica della famiglia Bonsangue, che qui mette radici. Dal patriarca Prospero a suo figlio Fortunato, fino all’ultima generazione di fratelli, tra cui lo sfaccendato Carmelo che incontra Brigida Bottaro, la figlia del pescivendolo con grandi ambizioni per il futuro. I due si sposano e nasce Orfeo. Per trovare fortuna si spostano a Catania, dove all’inizio la vita sembra felice e ordinata. Libri da leggere d’un fiato: 11 storie di donne, raccontate da donne X Leggi anche › 10 libri brevi da leggere sotto l’ombrellone: letture veloci ma appassionanti che non pesano in valigia Ma sulla famiglia Bonsangue pende una maledizione, le disgrazie fioccano, colpiscono ogni generazione e Brigida è decisa a salvare Orfeo dal suo destino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una famiglia siciliana colpita dalla maledizione. Lo scontro tra due mondi, quello della superstizione e quello della modernità

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