Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Scoprire che Sabbiese ha ripreso a delinquere entrando nella banda delle villette, ha sconvolto sia la vita di Damiano che quella di Rosa. Nell' episodio di lunedì 6 giugno di Un Posto al Sole Renda si troverà a dover fare una scelta decisiva; a casa di Roberto Ferri invece, Cristina sta per affrontare una conversazione decisiva riguardo il suo rapporto col padre. Sempre a proposito di Ferri, anche in radio il clima è tutt'altro che disteso. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. L'appuntamento con la soap è tutti i giorni, in onda dal lunedì al venerdì . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 6 luglio: Ferri stretto tra la decisione di Cristina e la tensione in radio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Un Posto al Sole anticipazioni 22-26 giugno 2026: furto da Ferri e trappola per Eduardo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Un Posto al Sole, spoiler 10 giugno 2026: Cristina prende una decisione drastica, tensione tra Lorenza e Samuel

Un Posto al Sole, anticipazioni 9 giugno: Ferri indaga su Mori, Cristina delusa da LeoNella prossima puntata di Un Posto al Sole, Ferri inizia un’indagine su Mori, mentre Cristina si mostra delusa da Leo.

Temi più discussi: Un posto al sole - S30E6983 - Puntata del 01/07/2026 - Video; Un posto al Sole, anticipazioni 29 giugno-3 luglio: Gianluca vicino alla verità, Eduardo fugge; Un posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 29 giugno al 3 luglio; Un Posto al Sole, anticipazioni 2 luglio: anche Rosa scopre la verità su Eduardo.

Un posto al sole, le trame dal 6 al 10 luglio 2026Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di Un posto al sole, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 6 a venerdì 10 luglio 2026. La stagione numero 30 va in onda ogni giorno ... sorrisi.com

Un posto al sole. x.com

Un Posto al Sole, le anticipazioni di venerdì 3 luglio: Damiano scende in campo per la sua famigliaCome finirà l'ossessione di Grillo per Sabbiese? DI sicuro, per ora, l'ispettore è una mina vagante assetata di vendetta, e in questa fase potrebbe colpire chiunque, anche ... ilmattino.it

Como, nella piscina comunale tariffe più care anti maranza: Metodo di selezione inaccettabile reddit