Un Posto al Sole anticipazioni 6 luglio | Ferri stretto tra la decisione di Cristina e la tensione in radio
Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Scoprire che Sabbiese ha ripreso a delinquere entrando nella banda delle villette, ha sconvolto sia la vita di Damiano che quella di Rosa. Nell' episodio di lunedì 6 giugno di Un Posto al Sole Renda si troverà a dover fare una scelta decisiva; a casa di Roberto Ferri invece, Cristina sta per affrontare una conversazione decisiva riguardo il suo rapporto col padre. Sempre a proposito di Ferri, anche in radio il clima è tutt'altro che disteso. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. L'appuntamento con la soap è tutti i giorni, in onda dal lunedì al venerdì . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Un Posto al Sole anticipazioni 22-26 giugno 2026: furto da Ferri e trappola per Eduardo
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Un posto al sole. x.com
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