Un altro capotreno aggredito Chiede il biglietto a un passeggero | colpito da un uomo che poi fugge

Un capotreno di 30 anni è stato aggredito ieri intorno alle 12 dopo aver chiesto il biglietto a un passeggero. L’uomo ha colpito il capotreno e poi si è dato alla fuga. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Gli aveva semplicemente chiesto il biglietto, come impone il suo mestiere. Per tutta risposta si è ritrovato aggredito. Vittima un capotreno di 30 anni, colpito ieri intorno alle 12.30 mentre era in servizio su un convoglio sulla tratta Adriatica, all’altezza di Senigallia. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore stava effettuando il normale controllo dei titoli di viaggio quando un passeggero straniero, alla richiesta di esibire il biglietto, ha reagito con violenza scagliandosi contro di lui. Sbollita la furia, l’uomo ha abbandonato il convoglio alla fermata di Senigallia, facendo perdere le proprie tracce. Il capotreno, nonostante... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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