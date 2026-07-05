Ultimo vola nella storia | atterra in elicottero a Tor Vergata davanti a 250.000 fan ed è record italiano e il video diventa virale

Un elicottero ha sorvolato la spianata di Tor Vergata e si è posato davanti a circa 250.000 persone, sabato 4 luglio intorno alle 20.45. L’atterraggio ha battuto il record italiano di pubblico per un evento simile. Il volo e l’atterraggio sono stati filmati e il video è diventato virale. L’elicottero ha attraversato il cielo di Roma prima di posarsi davanti alla folla. Al momento non sono state riportate altre informazioni ufficiali.

Quando l’elicottero ha sorvolato per la prima volta la spianata di Tor Vergata, poco prima delle 20.45 di sabato 4 luglio, è esploso un boato che sembrava squarciare il cielo di Roma. Duecentocinquantamila persone hanno alzato lo sguardo contemporaneamente, e per qualche secondo la città si è fermata. Ultimo, canotta bianca e berretto in testa, sorvolava il suo popolo dall’alto, proprio come aveva annunciato un anno prima, sempre a bordo di un elicottero, quando promise che quel sogno sarebbe diventato realtà. E realtà è stata, nella sua forma più spettacolare e travolgente. Niccolò Moriconi, il ragazzo cresciuto a San Basilio che si fa chiamare Ultimo, è entrato nella storia della musica italiana dalla porta principale: è l’artista italiano ad essersi esibito davanti al pubblico pagante più grande di sempre sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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